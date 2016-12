Quarto Profilo e LILT Giocare in Corsia live acustico @ Eden Café

Il 30 Dicembre all’Eden Cafè Via 15 Luglio a Treviso si chiude il "Semplice Tour 2016". I Quarto Profilo, accompaganti dal pianista Carlo Colombo, suoneranno interamente in acustico e la data vedrà in assoluta anteprima l’esecuzione di alcune nuove canzoni che segnano ufficialmente l’inizio dei lavori per il nuovo disco!

Ospiti della serata i volontari della LILT Giocare in Corsia che da tempo si occupano di portare assistenza ai bambini malati negli ospedali di Treviso e Conegliano. Alla LILT Giocare in corsia i Quarto Profilo hanno dedicato la canzone “Soltanto di te”.