I Quarto Profilo presentano il loro nuovo album "Unplugged"

Giovedì prossimo 24 Gennaio al Bosketto un live da non perdere con una band che non ha bisogno di presentazioni!

Avremo infatti il piacere di ospitare i Quarto Profilo che presenteranno, in versione acustica, il loro ultimo album Unplugged!



Per info e prenotazioni 0422 582180.



Vi ricordiamo che il parcheggio interno è gratuito e che abbiamo una nuova convenzione con il ParkDalNegro per cui i nostri ospiti con 2 euro potranno parcheggiare per 4 ore dalle 20.00 alle 24.00.