Quarto profilo, la presentazione del nuovo disco "Tra la polvere e il sole"

Domenica 24 Marzo alle ore 18.00 al Nasty Boys di Treviso i Quarto Profilo presenteranno il loro nuovo disco di inediti, il decimo, intitolato “Tra la polvere e il sole”. Il locale aprirà in quest’orario insolito appositamente per ospitare quella che si preannuncia una bellissima festa.

Le parole di Edoardo Giommi, autore e chitarrista della band: «Questo è un disco che ha visto la collaborazione di Simone Chivilò che ha svolto il ruolo di produttore artistico, sentivamo la necessità dopo gli ultimi dischi interamente autoprodotti di “sentire il parere” di un musicista esterno alla band e Simone è un ottimo produttore e musicista. Oltre alle chitarre che contraddistinguono la nostra musica da sempre, in questo disco abbiamo utilizzato anche strumenti per noi abbastanza nuovi: pianoforte, archi e suoni campionati. Ne è uscito un disco nuovo, fresco, con sonorità diverse da quelle che usiamo abitualmente. Le tematiche affrontate da me nei testi hanno invece mantenuto la stessa connotazione. Il riferimento è l’uomo, i suoi sentimenti, la vita in generale ma anche quello che viviamo e sentiamo tutti i giorni. I riferimenti poi vanno anche alle esperienze vissute con tutti i nostri amici e conoscenti, in particolare sono state e continuano ad essere fonte di ispirazione, la Lilt Giocare in Corsia e I Bambini delle Fate di Franco Antonello, associazioni umanitarie con cui collaboriamo sia artisticamente che umanamente».



Conosciamo i Quarto Profilo: Nascono a Treviso nel 1995. Dopo le cover, cominciano a dedicarsi alla produzione di musica propria. Il loro è un rock ispirato al sound degli anni '70, accompagnato da testi semplici e diretti ma non banali. Tra il primo demotape del 1996 e il decimo album ora in lavorazione, sono protagonisti live in concerti (nel 2000 sono opening band per i Deep Purple) e festival, sono ospiti nei locali e in radio, ma nel 2000 anche a Sanremo Rock dove vincono con la canzone "Cento parole". Tra le varie iniziative intraprese, i Quarto Profilo e i volontari della LILT Giocare in Corsia, associazione che dona ai minori ricoverati presso gli ospedali di Treviso e Conegliano animazione e attività ricreative, portano in scena il Concerto “L' Amore entra senz' avvisare” tra Rock e Poesia in cui raccontano a modo loro, con la musica e le parole: la vita, i sentimenti, le passioni, le gioie e i dolori di ognuno di noi. Raccontano di come si sono conosciuti e della collaborazione che ne è nata (“Soltanto di te “è la canzone dei Quarto Profilo che è oggi inno ufficiale della LILT Giocare in corsia), dell’incontro con Franco e Andrea Antonello, un padre e suo figlio autistico protagonisti dei libri: “Se ti abbraccio non aver paura”, “Sono graditi visi sorridenti” e “Baci a tutti”, a cui i Quarto Profilo hanno dedicato nei loro dischi 3 canzoni.



La band attualmente è composta da: Giuseppe Pinarello (Voce), Edoardo Giommi (Chitarre), Alberto Marenco (Basso), Andrea De Marchi (Batteria).

