Q.B. Qui per bontà - Serata enogastronomica solidale

“Qui per Bontà” è il segno e nello stesso tempo il contenuto della serata enogastronomica solidale promossa da Fondazione di Comunità Sinistra Piave e realizzata da ristoratori eccellenze del nostro territorio assieme a numerosi partner. Questo evento ha una tradizione itinerante ed è stata ospite del Lanifico Paoletti a Follina, delle Antiche Cantine Brandolini a Cison e della Fiera di Santa Lucia di Piave. Protagonista è la bontà per un “agire buono”, a sostegno di progetti solidali promossi da Fondazione e un “mangiare buono” con la degustazione delle specialità delle eccellenze della ristorazione della Marca Trevigiana.



Per la 4° edizione, l'appuntamento è per LUNEDI 18 NOVEMBRE ALLE ORE 20 nel padiglione ex filanda di Santa Lucia di Piave.



Dodici i ristoratori che hanno dato la disponibilità a preparare le loro specialità e che saranno supportati dagli studenti dell'istituto alberghiero "Massimo Alberini" di Lancenigo di Villorba: Ai Cadelach, Ca' del Poggio, Dalla Libera, Portego, All'Edera, Ai Pini, Da Tizio, Il Barco, Saporoso, La Postina, La Loggia, Dolce Capriccio.



Oltre ai ristoratori e ai loro piatti, per la realizzazione della serata è stato fondamentale il sostegno di varie figure tra imprese e volontari che hanno collaborato con impegno e passione. Il ricavato della serata verrà devoluto al progetto "Il giardino multisensoriale" presso il Centro Diurno "Don Gnocchi" di San Vendemiano. Si tratta di un’area, aperta a tutti, a contatto con la natura, dedicata alle attività didattiche degli ospiti del Centro, ma soprattutto al relax per momenti di inclusione con la comunità.



È richiesto un contributo per la serata. Per info e prenotazioni 0438 663865 info@fondazionesinistrapiave.it



*** *** *** *** ***

Fondazione di Comunità della Sinistra Piave Onlus nasce nel 2007 dalla Conferenza dei Sindaci, oggi Comitato del distretto di Pieve di Soligo ULSS2 Marca Trevigiana, coinvolge 28 Comuni della provincia di Treviso, la stessa Azienda Sanitaria e Banca della Marca Credito Cooperativo, inoltre, per sue fondanti caratteristiche rappresenta un unicum nel territorio Nazionale. Fondazione promuove la cultura della solidarietà e del dono, non solo attraverso progetti con finalità sociali ma anche coinvolgendo i singoli in quanto parte della Comunità. La mission di Fondazione è di consolidare la cultura di una comunità che si fa carico dei propri bisogni e di promuovere iniziative di solidarietà in tutte le sue forme, anche innovative.

Gallery