Meditazione Kundalini - meditazione attiva di Osho in riva al lago

Il trionfo del sole - meditazione speciale in occasione del Solstizio d'estate 2019



***

La meditazione attiva di Osho Kundalini ci riconnette all'energia della terra. Insieme la praticheremo all'ora del tramonto, in un prato in riva al lago, a diretto contatto con l'energia della natura!



Le meditazioni attive di Osho creano un percorso di autoconoscenza a partire dal corpo, che consente di focalizzare l'attenzione su:

❃ blocchi energetici condensati in alcuni punti fisici, per scioglierli e allentarli dolcemente,

❃ punti di forza, per renderli vivi e attivi.

INGRESSO CON CONTRIBUTO RESPONSABILE SU PRENOTAZIONE

DOVE: via Nogarè 20, Quinto di Treviso

In caso di pioggia: Libero Fluire, via Garibaldi 20, Quinto di Treviso



Porta un telo mare, un materassino, acqua e uno spray antizanzare.