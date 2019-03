Mala tempora, immagini ed incontri in occasione della giornata mondiale dell'acqua 2019

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2019, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, affronteremo attraverso il contributo di ricercatori ed esperti il tema di quest'anno "Water for All | Acqua per tutti" e molte delle problematiche relative all'utilizzo ed alla conservazione di questa fondamentale risorsa. Un percorso di esperienze, informazioni, immagini ed opere accompagnerà discussioni ed interventi in un clima conviviale.

Venerdì dalle 18.00 Evento di presentazione con l'introduzione dello Scultore Elio Armano. Ai saluti istituzionali seguirà l'intervento della Dr.ssa Silvia Santato, PhD, Ricercatrice presso il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. Sabato dalle 16.00 alle 19.00 gli interventi:

- Dr.ssa Martina Bano “Le zone umide, tra esigenze di conservazione e nuove forme di turismo”

Guida Naturalistico-Ambientale - Veneto Nascosto, turismo naturalistico ed educazione ambientale

- Prof. Gian Pietro Favaro “Fra Giovanni Giocondo, umanista, ingegnere, idraulico, e il Canale della Brentella”

Insegnante

- Arch. Alessandro Casagrande “I diritti dell’acqua”

Assistente alla didattica presso IUAV di Venezia, Diritto Ammnistrativo, ed Università di Trento Facoltà di Ingegneria, Laboratorio di Urbanistica

- Cristian Bertolin “Nature Culture un percorso sociale per migliorare la qualità della vita umana”

Barbasso s.r.l.

- Paolo Menè “La costruzione di pozzi e le pratiche agricole per lo sviluppo autonomo delle comunità della Regione Dogon in Mali”

Associazione Progetto Dogon

E visto questo meraviglioso luogo il pomeriggio è l'occasione per visitare l'OASI CERVARA nel cuore del parco del Sile.

Domenica dalle 10.00 alle 18.00 la mostra rimarrà aperta per i visitatori dell'Oasi Cervara.

https://rurart.it/