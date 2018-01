Qvintessenza: ecco gli appuntamenti dedicati a Nebbiolo Vs Sangiovese e al Gravner

Cari Amici di Qvintessenza, è con grande piacere che vi annuncio una doppietta di serate a sorpresa: Mercoledì 31 Gennaio dalle 18 e 30 in poi ci sarà una degustazione "scontro" tra il Nebbiolo e il Sangiovese, Piemonte contro Toscana. Due filosofie, due storie, due vitigni totalmente diversi ma spesso indiscussi protagonisti dell'enologia non solo italiana ma mondiale.

La degustazione prevede l'assaggio di:

-Barolo

-Barbaresco

-Brunello di Montalcino

-Chianti

4 Epressioni di terroir diversi ricchi di fascino e storia come pochi altri posti al Mondo. La serata costa 25 euro a persona.





Giovedì 1 Febbraio invece, sempre dalle 18 e 30 in poi (puoi arrivare quando vuoi ma ricordati che non c'è tanta roba...), saranno dedicati a Josko Gravner, il Re della vinificazione in Anfora. Apripista in Italia di un metodo di vinificazione ora di moda ma che richiede mani esperte, passione infinita e grande caparbia. Molti lo imitano, nessuno lo eguaglia. In degustazione il Bianco Breg e la Ribolla. La serata prevede un calice di ciascuno dei due vini ad un costo di 25 euro a persona. Posti limitatissimi!

Prenotazioni: 3296749341 o info@5essenza.com