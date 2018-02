Qvintessenza presenta la serata enologica "Borgogna: la degustazione dell'anno"

Se esiste una zona che più di ogni altra al Mondo ha fatto (e fa tutt'ora) la storia dell'enologia mondiale, quella è la BORGOGNA. Aligotè, Chablis e soprattutto Sua Maestà il Pinot Nero che, qui raggiunge vette davvero inimmaginabili. Per la prima volta, a grandissima richiesta, da Qvintessenza a Treviso ecco la serata dell'anno.

In degustazione:

Aligotè

Chablis

Pinot nero

e.....con grande orgoglio anche un Pinot Nero 1er Cru.

Tutti di piccoli produttori e biologici. Tutti nelle zone Top della Borgogna.

La degustazione si terrà sia Giovedì 15 Febbraio che Venerdì 16 (se avanza qualcosa...) dalle 1830 in poi (potete arrivare quando volete).

Il costo della serata, per i 4 calici, è di 45 euro a persona. Prezzo stracciato se si considera il valore e la qualità dei vini in degustazione.