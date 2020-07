Racconti magici: reading teatrale di Rufin Doh

L'Associazione culturale Kantiere Misto (A. P. S. - A. C. U.) ha il piacere di invitarvi alla serata di cabaret “Racconti Magici” di Rufin Doh, che si terrà sabato 25 luglio alle ore 21, presso l'hub di comunità Il Kantiere, ad Oderzo (TV) in via Roma 57. L'artista in questione, internazionalmente conosciuto, è una figura poliedrica: egli è, infatti, scrittore, poeta, cantautore, polistrumentista ed attore; nato in Costa d'Avorio, terrà nella quale l'oralità ha avuto un ruolo centrale, ed è stata un collante tra le generazioni; Rufin Doh può essere definito un cantore contemporaneo, il quale ha il merito di tramandare antiche tradizioni, sensibilizzando le persone a tematiche di carattere sociale (come anche ad una prospettiva di convivenza multiculturale). Il suo impegno artistico sociale è, inoltre, testimoniato dal suo essere presidente dell'Associazione culturale Maschere Nere.

Le collaborazioni di questo affermato artista sono notevoli e numerose; non potendo elencarle nel dettaglio, richiamiamo che egli, sul piano teatrale, ha lavorato (per rimanere all'Italia) con registi quali Cesare Lievi, Leo Muscato e Laura Perini, Paolo Rossi, Leo Muscato, Renato Sarti, Saverio Marconi, Vanessa Beecroft, Franco Brambilla. Per quanto attiene, ivece, alle collaborazioni in campo musicale, ricordiamo quella con il jazzista Paolo Fresu, L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti-covid, per tale motivo chiediamo ai partecipanti di presentarsi muniti di mascherina. E' gradita la prenotazione al 347 973 5334 oppure al 346 623 5162 o via mail : info@kantieremisto.org