Radiofiera live al RadioGolden di Conegliano

CONEGLIANO Domenica 15 aprile alle ore 18:30, il pub RadioGolden ospiterà uno dei rari concerti del 2018 dei Radiofiera. La band trevigiana, infatti, ha rinunciato momentaneamente ad esibirsi dal vivo, per potersi concentrare maggiormente sulla scrittura del nuovo album, la cui uscita è prevista per la primavera 2019. "Per i fan sarà una delle rarissime occasioni di assistere ad un nostro concerto quest'anno - annuncia il frontman dei Radiofiera Ricky Bizzarro - siamo da qualche mese impegnati in una fase decisamente creativa. Sta prendendo forma un album bellissimo, con sonorità anche inedite per i Radiofiera, personalmente sto lavorando con ancora maggiore impegno sull'uso del diaeto veneto, che caratterizzerà la quasi totalità dei nuovi brani".

"Abbiamo deciso quindi di sospendere la nostra attività live per un po': ma fanno eccezione i nostri amici di RadioGolden - conclude Bizzarro - Amiamo suonare lì, ci sentiamo sempre a casa, circondati da calore ed affetto. Per questo abbiamo scelto di riservare loro un appuntamento speciale, domenica prossima all'ora dell'aperitivo, e magari testeremo per la prima volta dal vivo uno dei nuovi pezzi, per vedere l'effetto che fa, come diceva un più nobile collega". RadioGolden è in piazza San Martino, 13 a Conegliano. L'ingresso al concerto è gratuito.