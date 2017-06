13° Raduno di Venetnia: canti, danze e folclore con i gruppi folk del Veneto

Domenica 4 giugno le piazze del centro di Montebelluna saranno un’esplosione di colori, musica e balli. In occasione del 45esimo dalla fondazione del Gruppo Folkloristico “I Mercanti Dogali”, sarà proprio la città di Montebelluna ad ospitare la 13esima edizione del Raduno di Venetnia, l’Associazione regionale che riunisce tutti i gruppi folkloristici del Veneto. Per l’occasione saranno presenti 15 gruppi, per un totale di oltre 300 persone, ciascuna vestita nel proprio costume caratteristico.

La giornata si aprirà con la Santa Messa in Duomo alle ore 9.30, per poi procedere in sfilata verso il centro, dove ogni gruppo potrà esibirsi nelle diverse piazze che diventeranno ‘palchi naturali’ in cui portare in scena gli usi e le tradizioni di un tempo, attraverso canti e coreografie di ballo. Dopo il pranzo, presso la tensostruttura di Contea, la manifestazione proseguirà tra i gruppi fino a sera. “Sarà un’occasione speciale di festa e condivisione – spiega la Presidente de I Mercanti Dogali, Martina Torresan –, tanto più quest’anno in cui il nostro Gruppo spegne 45 candeline. Da mesi siamo al lavoro per la buona riuscita di questa giornata; molti gruppi hanno aderito, numerosi e tante sono le aziende e gli esercizi del territorio che a vario titolo ci hanno supportato, come pure l’amministrazione comunale che ringraziamo. Anche questi sono bei segni di collaborazione e sensibilità che danno valore aggiunto ai nostri paesi”.

Commenta l'assessore alla Cultura, Debora Varaschin: "Ospitare manifestazioni come questa per noi è un vero piacere. Continuare con le tradizioni perchè la tradizione non si perda e continui nella memoria dei più giovani con il ritmo, i colori ed i sapori di quelle che sono le nostre origini, sono fondamenta che mai dovrebbero essere tralasciate, perchè, come diceva lo scrittore Jean d’Ormesson, viviamo in gran parte su quello che ci è stato trasmesso da coloro che ci hanno preceduto. La tradizione è un insieme di scritti, di idee, di invenzioni, di abitudini alle quali ci riferiamo ancora oggi e che rappresentano l’eredità del passato."

Commenta il sindaco, Marzio Favero: “Questa manifestazione non è un'operazione amarcord di una cultura popolare che non c'è più perchè tutti ngli attuali valori della società contemporanea arrivano da quella popolare. Come dice il mio amico sociologo Ulderico Bernardi, c'è una persistenza nel cambiamento che assume forme nuove ma conserva il cuore originario nel senso etico del lavoro, della famiglia, solidarietà sociale e della pietà religiosa”.

MODIFICHE AL TRAFFICO

Per l'occasione è sospeso il traffico veicolare in via xxx Aprile (tratto da piazzale del Duomo a Corso Mazzini ) e Corso Mazzini tratto da via xxx Aprile all'area pedonalizzata e via Garibaldi; la viabilità sarà regolata e /o sospesa temporaneamente da agenti della Polizia locale e della Protezione civile dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e comunque per il tempo strettamente necessario per il passaggio della sfilata.