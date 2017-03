8° Raduno Fiat 500

L'Assessorato alle Attività Sportive Ricreative ed Associazionismo del Comune di San Fior, in collaborazione con l'Associazione Gruppo Ricreativo di San Fior di Sotto, nell'ambito della Primavera Sanfiorese, organizza: domenica 7 maggio 2017 la 8^ edizione del "Raduno di Fiat 500" ritrovo presso la Piazza G. Marconi alle ore 8.30 (antistante la sede municipale) con esposizione delle auto partecipanti dalle 12.30 alle 17.00. Costo di partecipazione: € 20,00= per il conducente, € 20,00= per l'eventuale navigatore da versare al momento dell'iscrizione. La quota comprende un buono per la colazione da consumare presso il "Bar In Piazza" tel. 339-39839445 - L.go G.B. Cima e per il pranzo da consumare presso il Bar Ristorante "Esplanade" tel. 0438.260293 - Piazza Venezia n. 1 a Castello Roganzuolo. Ad ogni vettura partecipante sarà offerto un simpatico presente. Sarà inoltre consegnato un riconoscimento particolare: ai primi tre clubs più numerosi, all'autista più anziano, all'autista più giovane. info: Ufficio Cultura tel. 0438-2665| fax 0438-266590| mail cultura@comune.san-fior.tv.it | Skype: cultura.sanfior.tv Fabrizio: 348-3638741 Luigi : 338-2428132