3° Raduno Furetti Veneto

Furettomania ONLUS organizza, per il 3° anno consecutivo, il "Raduno Veneto", un evento che coinvolge tutti gli appassionati del mondo dei furetti ed i curiosi che vorrebbero avventurarvisi. Una giornata dedicata alla corretta informazione, alla condivisione di esperienze ed al divertimento in compagnia dei nostri piccoli quadrupedi. Ci sarranno giochi/concorso per i furetti ed i loro bipedi; possibilità di shopping solidale e di effettuare colloqui per eventuali future adozioni.



Presenti, oltre allo Stand FM con manufatti, cucce e gadget furettosi, anche le socie creative:

Furbetto Creazioni

https://www.facebook.com/FurbettoCreazioni/?fref=ts

La Bottega dei Frangipane

https://www.facebook.com/labottegadelfrangipane



Saranno inoltre presenti: il Dott. Marco Bedin, Medico Veterinario SIVAE, come responsabile sanitario della giornata e la Sig.ra Caterina Gritti, esperta il alimentazione BARF, che ci spiegerà la corretta gestione di un regime alimentere sano e naturale. Ringraziamo entrambi sin d'ora per la loro gentile disponibilità.



PER INFO:

CHIARA SOTTOSANTI Responsabile FM Veneto

t. 349/7817250

email: chiara.sottosanti@furettomania.com



INGRESSO LIBERO E APERTO A TUTTI!

Vi aspettiamo numerosi!



Possibilità di pranzo in loco, anche per vegetariani e vegani, presso il ristorante Villa Guidini che, per l'occasione, si organizzerà con cicchetti, anini e molto altro. Si prega di partecipare solo con animali in perfetto stato di salute