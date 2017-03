Prenotazioni dal 1 marzo online su https://goo.gl/forms/EJ6EQ5hskqcy7vxT2 oppure per telefono allo 0422 583130



Nuova Ramen Night, piccoli cambiamenti! Il pranzo del sabato è stato cancellato, e abbiamo ridotto il numero massimo di prenotati nell'arco del fine settimana. Perchè? Per darvi il meglio, naturalmente! Possiamo quindi curare meglio il ramen, la presentazione, tutto!



PRENOTAZIONI E DECALOGO #RAMENIGHT

Ricordiamo che le Ramen Night sono eventi a porte chiuse, solo per prenotati con tessera Nipponbashi, e che le prenotazioni si chiudono al venerdì alle 14.



Come funziona il tesseramento durante le Ramen Night?



– Tessera ridotta: GRATUITA alla prima serata, e vale fino alla fine dell’anno solare. La tessera ridotta dà diritto a partecipare a Ramen Night e Made in Osaka, ma non dà diritto agli sconti e alle promozioni dedicate.

– Tessera ordinaria: costo 10,00€ fino alla fine di dicembre 2017. Dà diritto alla partecipazione tutti gli eventi targati Ikiya e ad uno sconto fisso del 10% sugli alimentari e del 5% sull’oggettistica e sul bar. Durante le serate lo sconto sull’oggettistica aumenta fino al 10%.



Dove? Da Ikiya, Via San Nicolò 15, 31100 Treviso.



Quando? Sabato 11 e domenica 12 marzo, a pranzo (solo domenica) e a cena.



Cosa propone Ikiya? Ramen fatto in casa dalla nostra bravissima Yuri Kagawa, cuoca giapponese con cui collaboriamo da anni. Il ramen è disponibile sia di carne di maiale che vegano, con tofu e verdure. Il brodo è disponibile sia a base di salsa di soia (shoyu ramen) che a base di miso (miso ramen).



Quanto costa? La partecipazione alla Ramen Night ha un costo base di 15€, con menu con dolci e bibite che vanno dai 16€ al 24€.



Quali sono gli orari? Facciamo sempre due turni a pranzo (solo domenica) e due a cena (sabato e domenica), con massimo 15 persone per turno. I turni durano 1 ora e mezza, per darvi la possibilità di gustare con calma il ramen.



Come funziona la prenotazione? Basta registrarsi online oppure direttamente da Ikiya, fornendo i propri dati, il numero di persone e il tipo di ramen prenotato (carne o tofu). Dopodichè avrete 24 ore per confermare la prenotazione attraverso il versamento della caparra (10,00€ a testa), che naturalmente vi verrà scalata dal conto finale. Ricordiamo che le prenotazioni chiudono il venerdì della settimana della Ramen Night, alle 14.00. Non accettiamo alcun tipo di prenotazione giunta dopo la chiusura.



Le caparre sono restituibili qualora modifichiate o cancelliate la prenotazione entro giovedì. Tutte le modifiche e le cancellazioni effettuate da venerdì in poi la perdono automaticamente.



#Ramenight!