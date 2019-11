Rassegna cinematografica: Uomini e acque

Il Comitato a difesa delle ex Cave di Marocco con la Delegazione di SALVIAMO IL PAESAGGIO presenta la rassegna di cinema a tema ambientale che quest'anno ha per tema l'acqua nel suo rapporto con la vita umana. Ogni martedì dal 12 novembre, ore 17,30 e 21, al cinema Busan saranno proiettati film di grande significato. Il giorno 10 dicembre alle ore 21 un evento speciale con il "contastorie" Terenzio Gambin e la suggestione dei suoi racconti. In fine serata il fotografo PAOLO SPIGARIOL presenterà una spettacolare multivisione sui territori veneti che sono stati devastati dal Vaia. Al termine risponderà alle curiosità del pubblico.