Il Coro Pradevai, con il patrocinio del Comune di San Fior, organizza sabato 9 novembre 2019 alle ore 20.45 presso la sala polifunzionale del Municipio (piazza G. Marconi n. 2) la 25^ RASSEGNA DI CANTO CORALE



Parteciperanno come graditi ospiti:



Il Coro La Stele di Roverè Veronese (VR) diretto dal M° Matteo Valbusa

L'Associazione Musicale Gruppo Vocale 900 - sez. femminile di San Bonifacio (VR) diretto dal M° Maurizio Sacquegna

Nel corso della serata verrà presentato il volume "Non solo voci" redatto in occasione del 25° di fondazione del Coro Pradevai



LA CITTADINANZA E' INVITATA