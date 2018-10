Rassegna teatrale un palco a Santa Bona 2018

Da sabato prossimo 03 novembre inizierà la terza rassegna teatrale organizzata dalla Compagnia dei Papà, “UN PALCO A SANTA BONA” che si terrà al Piccolo Teatro Cordimunda in via Santa Bona Nuova, 116, Treviso. Quest’anno quattro compagnie trevigiane calcheranno il palcoscenico del teatro con le loro divertenti commedie. Il programma prevede:

3/11 - DON CAMILLO di Valerio di Piramo, presentato dalla compagnia “Teatro che pazzia” con la regia di Marco Sartorello;

10/11 – SEMO TUTI DA MANICOMIO di Bruno Capovilla, presentato dalla compagnia “I Straviai” con la regia di Antonella Cecchetto;

17/11 – A NO SAVERLA GIUSTA di Loredana Cont, presentata dalla compagnia “Compagnia del Trivein” con la regia di Claudia De March;

24/11 – SE NON JERA PAR L’ACQUA DEL PIAVE E PAR EL RABOSO DEE GRAVE, di Lorenzo Morao, presentato dalla compagnia “Piccolo Borgo Antico” per la regia dello stesso Morao.

Quest’anno è prevista anche una quinta serata con un bellissimo concerto. Sabato 01/12 sempre alle ore 21,00 il quartetto d’archi “Melios” presenterà il suo “VIAGGIO MUSICALE: DAL ‘500 AI GIORNI NOSTRI”. E’ consigliabile prenotare le serate: per informazioni consultare il sito www.lacompagniadeipapa.it