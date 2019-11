Rassegna Teatrale del Sile, ecco il programma

Le Amministrazioni Comunali di Silea e Roncade, in collaborazione con “Stivalaccio Teatro”, promuovono la stagione 2019/2020 della “Rassegna Teatrale del Sile”, che porterà in scena sei spettacoli per famiglie e per adulti, continuando a promuovere il territorio superando i confini comunali, uniti dalla cultura e dal fiume Sile. Anche quest’anno, l’iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza al mondo del teatro e più in generale alla cultura, con spettacoli di grande qualità artistica ad un prezzo calmierato; infatti, il pubblico è invitato ad una partecipazione consapevole mediante il pagamento di un piccolo biglietto che ammonterà a 8 euro se intero e a 5 euro se ridotto. Le riduzioni, oltre che per le fasce d’età under 30 e over 65, sono previste per i tesserati delle biblioteche, con una forte valenza di avvicinamento alla lettura e di preparazione alla rappresentazione teatrale. Inoltre, sono previste la promozione per famiglia a 15 euro. I biglietti si potranno acquistare la domenica, dalle ore 16.00, ed il sabato dalle ore 20.00, presso i luoghi di spettacolo oppure in prevendita on-line su www.mailticket.it.

Il programma si svolgerà a partire dal mese di novembre e proseguirà fino al mese di marzo, alternando territori, spettacoli per adulti e per bambini, portati in scena da sei diverse compagnie: Teatro delle quisquilie, Stivalaccio Teatro, Fondazione Aida, Teatro Invito, Il terzo segreto di satira con Binario 7 e Nata Teatro.

Questo il calendario:

domenica 17 novembre 2019, ore 17.00, presso l’Auditorium parrocchiale di Silea

“Fiabe africane”, spettacolo per famiglie con Teatro delle quisquilie

domenica 8 dicembre 2019, ore 17.00, presso l’Auditorium parrocchiale di Silea

“Arlecchino furioso”, spettacolo per adulti con Stivalaccio Teatro

domenica 2 febbraio 2020, ore 17.00, presso l’Auditorium parrocchiale di Silea

“Pippi Calzelunghe”, spettacolo per famiglie con Fondazione Aida

domenica 9 febbraio 2020, ore 17.00, presso la Sala parrocchiale di San Cipriano di Roncade

“Vengo anch’io – omaggio a Jannacci, Gaber e Fo”, spettacolo per adulti con Teatro Invito

sabato 22 febbraio 2020, ore 21.00, presso l’Auditorium parrocchiale di Silea

“Sognando la Kamchatka”, spettacolo per adulti con Il terzo segreto di satira e Binario 7

domenica 1 marzo 2020, ore 17.00, presso la Sala parrocchiale di San Cipriano di Roncade

“Il brutto anatroccolo”, spettacolo per famiglie con Nata Teatro

L’Assessore alla Cultura del Comune di Silea, Angela Trevisin: «Torna la collaborazione tra le Amministrazioni Comunali di Silea e Roncade, perseguendo nella scelta qualitativa degli spettacoli, oltre ce nel crescente coinvolgimento della cittadinanza alla vita della comunità. Il materiale promozionale arriverà nelle case dei nostri cittadini nel corso dei prossimi giorni, nel desiderio di trasmettere vicinanza e far conoscere l’offerta culturale, magari creando connessioni e opportunità di conoscere i nostri compaesani».

L’Assessore alla Cultura del Comune di Roncade, Viviane Moro: «Un’offerta eterogenea di qualità che punta ad essere accessibile e fruire a tutte le famiglie del nostro territorio, convinti come siamo che le risorse destinate alla cultura non siano una spesa bensì un investimento per la crescita delle nostre comunità».

RASSEGNA TEATRALE DEL SILE

Domenica 17 novembre e 8 dicembre 2019, 2 e 9 febbraio e 1 marzo 2020, ore 17.00; sabato 22 febbraio 2020, ore 21.00

Silea, Auditorium parrocchiale

San Cipriano di Roncade, Sala parrocchiale

Ingresso intero 8 euro, ridotto 5 euro (under 30, over 65 e tesserati biblioteche), promozione famiglia 4 x15 euro.