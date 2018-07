La compagnia Teatro che pazzia presenta quest’anno la seconda edizione della rassegna “ Treviso si veste di teatro. Lune di parole… d’ottoni compagne” all’interno della manifestazione, promossa dal Comune di Treviso “Estate Trevigiana2018”. Gli appuntamenti proposti dall’associazione sono tre, il primo è musicale e vedrà come protagonisti l’orchestra “Ottoni di Marca” assieme alla voce solista Carlotta Melchiori, i quali presenteranno il loro vasto repertorio che spazia dai classici alle ultime novità in ambito musicale. Il concerto avrà luogo martedì 10 luglio alle 21.15 presso la Loggia dei cavalieri.

Per quanto riguarda gli altri due appuntamenti saranno entrambi teatrali e si svolgeranno in Piazza Rinaldi, solo in caso di maltempo presso l’auditorium Stefanini, nelle serate di martedì 17 e 24 luglio. Il primo di essi proporrà al pubblico la commedia “No te conosso più” portata in scena dalla compagnia TeatroRoncade, con la regia di Alberto Moscatelli, che racconta una vicenda ambientata nella Treviso degli anni ’60 vissuta da una famiglia apparentemente serena a tranquilla, gli intrecci e gli equivoci non mancheranno e tanto meno il divertimento da parte del pubblico. La rassegna si concluderà con la compagnia Teatro che pazzia, organizzatrice della rassegna, che proporrà la commedia “ Don Camillo” , con la regia di Marco Sartorello, tratta dall’omonima opera di G. Guareschi che accompagnerà lo spettatore nel pieno delle vicende che vedono come protagonisti, amati da noi tutti, Don Camillo, appunto, e il Sindaco Peppone. Gli spettacoli saranno ad ingresso libero e gratuito.