Ricomincia la rassegna "Un palco a Santa Bona"

Dal prossimo 02 novembre la Compagnia dei Papà darà il via alla quarta rassegna “UN PALCO A SANTA BONA” che si terrà al Piccolo Teatro Cordimunda in via Santa Bona Nuova, 116, Treviso.

Anche quest’anno le compagnie saranno tutte trevigiane e Il programma prevede quattro commedie e un concerto:

2/11 - PERPETUA ZOVANE… CASìN IN CANONICA! di Dante Callegari, presentato dalla compagnia “Eleonora Duse” con la regia di Lucio Zanette;

09/11 – PARLAMI DìAMORE MARIU’ di Roberto Robertino, presentato dalla compagnia “I Q Mezzi” con la regia di Roberto Robertino;

16/11 – LA SCUOLA DELLE MOGLI di Molière, presentata dalla compagnia “Streben Teatro” con la regia di Sebastiano Boschiero;

23/11 – A CIAVE DEL VECIO!, di Paolo Massone, presentato dalla compagnia “La Compagnia dei Papà” per la regia di Paolo Massone.

30/11 - “RAGAZZI, ALL’OPERA!” di autori vari, presentato dal quartetto d’archi “Melios”.

Ingresso a offerta libera.

E’ consigliata la prenotazione: per informazioni consultare il sito www.lacompagniadeipapa.it