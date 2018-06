Reading "Mastica e Sputa. La fatica di un lavoro"

La Fondazione Benetton, in collaborazione con il Teatro del Pane, organizza nel mese di giugno, uno spettacolo teatrale e un reading per riflettere sul tema del lavoro e sulla sua importanza nella vita delle persone. Gli eventi sono organizzati nel solco della collaborazione fra le due realtà culturali trevigiane, avviata nel 2017 per la proposta di spettacoli e laboratori teatrali per i detenuti della Casa Circondariale di Treviso.

Mercoledì 27 giugno alle ore 21, nella piazza dietro l’ex Tribunale di Treviso, sarà proposto il reading a due voci Mastica e Sputa. La fatica di un lavoro, con Pino Roveredo e Alessandro Mizzi, tratto dall’omonimo libro di Roveredo. L’autore incontra il pubblico per ragionare a voce alta e raccontare di lavoro e di follia, prendendo spunto dai suoi racconti, riuniti in un titolo ispirato da un verso del grande Fabrizio De André.

“Mastica e sputa” è la rabbia da masticare e sputare verso l’indifferenza e la distrazione degli uomini e di Dio, ma che molte volte va a braccetto col riso, col lato comico e ironico della vita che Pino Roveredo ha spesso incontrato mentre camminava sul lato meno soleggiato della strada. Lo scrittore, che si definisce anche un “autista” di storie più che un autore, sarà accompagnato dall’attore triestino Alessandro Mizzi, per vedere dove li conduce questo strampalato viaggio tra parole ed emozioni.