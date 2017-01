Recupero delle vecchie piante frutticole, parte il corso a Miane

Recuperare vecchie piante frutticole, patrimonio storico-ambientale e paesaggistico di un territorio che ha appena richiesto all’Unesco il riconoscimento a patrimonio dell’umanità. Questo l’obiettivo del corso di potatura del melo ed altri frutticoli che l’assessorato all’Agricoltura del Comune di Miane, in collaborazione con l’Istituto Agrario di Feltre e la Pro loco, ha organizzato a partire dal prossimo 8 febbraio.

Tre le serate, condotte dall’agronomo prof. Angelo Pizzolato, tutte dalle 20.30 alle 22 dei giorni 8,15 e 23 febbraio, presso l’aula magna della scuola primaria comunale; seguiranno tre uscite di potatura in campo. A conclusione, avrà luogo la visita ai frutteti sperimentali della Fondazione Mach (Istituto Agrario di San Michele all’Adige), con guida il responsabile tecnico del settore floricoltura della Fondazione stessa dr. Livio Fadanelli.

Il corso è aperto a tutti ed ha un costo di 20 euro, comprensivi del materiale didattico per le lezioni e la consegna di un fruttifero nel quale sarà innestata una varietà produttiva nel corso della parte pratica. Per informazioni ed adesioni al programma, cui seguirà il corso di conoscenza delle piante officinali, ci si può rivolgere al signor Silvio Paladin, funzionario del Comune, allo 0438.898311, o via mail a agri.culturamiane@gmail.com.