"La regina dell'acqua" con Polpetta & Caramella - Prima nazionale

Polpetta & Caramella presentano il loro NUOVO SPETTACOLO in “La regina dell’acqua”, domenica 18 febbraio alle ore 16.30 al Teatro Sant’Anna.



I Cuccioli devono interpretare a loro modo “La Regina della neve” di Andersen. Così, con Coniglio Cilindro nei panni di Kai e la papera Diva in quelli di Gerda, prende inizio la fiaba! La Regina dell’acqua e la perfida Maga Cornacchia vogliono impadronirsi di tutta l’acqua del Regno. I Cuccioli saranno in grado di fermarle?

www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it

Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.