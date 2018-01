Rekordbox Dj - Mini corso solo software

Corsi DJ Treviso e DJ Sorbara - Roberto Sorbara

Presentano un Corso di 2 Ore e mezza che Vuole dare una panoramica del software Rekordbox DJ per chi viene da altre piattaforme per DJ.

Il Corso è un Corso Collettivo per Max 3 o 4 Persone.

Che si Svolgerà presso il Mio Studio a Officina Libera Delle Idee a Quinto di Treviso.

E' un Corso di Tipo Informatico e vuole fare una panoramica delle funzionalità del Software.

A seguire per chi interessato si può fare il Normale Corso DJ \ Producer dei Corsi DJ Treviso di Roberto Sorbara che sono Corsi individuali di Mixaggio per imparare a fare il DJ.



L'incontro sarà Mercoledì 21 Febbraio o Giovedì 22 Febbraio o Venerdì 23 Febbraio 2018 dalle 20.00 alle 22.30

il costo del Corso è di 50 Euro



E' Obbligatoria la Prenotazione e il Corso si farà solo al raggiungimento del numero minimo.

Per Contatti e Prenotazioni: Roberto Sorbaraa - 328.3658672 - info@robertosorbara.com - www.robertosorbara.com