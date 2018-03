Relic Blues Band live alla Trattoria Cicchetteria Simionato

“WALKIN’ AROUND THE BLUES”, LO SHOW DELLA RELIC BLUES BAND, CHE DA ANCHE IL NOME AL LORO ULTIMO ALBUM DI 11 BRANI INEDITI. VINCITORI DI EFFETTO BLUES 2017 AL TORRITA BLUES FESTIVAL, CON “WALKIN’ AROUND THE BLUES” LA RELIC BLUES BAND RENDE OMAGGIO AI MAESTRI DEL BLUES CHE L’HANNO ISPIRATA NEL CORSO DEI 18 ANNI DI CARRIERA.

DANIELE “ASSO” CAPPELLAZZO: VOCE, ARMONICA, WASHBOARD

MICHELE DE POLO: CHITARRE

MARCO BISETTO: SAX

FABIO ZOTTARELLI: CONTRABBASSO

MAURO DE LAZZARI: BATTERIA