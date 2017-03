Sabato torna Remember Super, quelli che andavano al Supersonic: la Notte dei Ricordi di Treviso. Ritornano le atmosfere degli Anni ’90 nella One Night per eccellenza. Il locale di San Biagio vi riporta ai tempi delle Domeniche pomeriggio dagli anni 90 ai primi anni 2000.

Sabato 11 Marzo 2017, lo Staff del Supersonic vi aspetta per portarvi in viaggio con più bella musica da ballare degli anni ’90 e 2000. DUE PISTE DA BALLARE In Main Room musica dance, commerciale, progressive Anni ’90 e Duemila con i dj Ottomix, Mauro Monaci, Zeus e la voce di Michele Ragazzon. Nel Super Club Privè, la musica house/electro house con lo partecipazione dello storico staff del New York Jazz (anni 2005 / 2010). In consolle si alterneranno i dj: Brusca, Danielino, Idro, Manuel Gadioli, Matty Hell, Nick Borsato.

PREZZI Ingresso donna 13 euro con consumazione; uomo 15 euro con consumazione.



Info e prenotazioni +39 340 4717782. Evento Facebook: www.facebook.com/events/1313577782069066