11° Remember Supersonic - Quelli che andavano al Supersonic

Sabato torna Remember Super, quelli che andavano al Supersonic: la Notte dei Ricordi di Treviso. Ritornano le atmosfere degli Anni ’90 nella One Night per eccellenza. Il locale di San Biagio vi riporta ai tempi delle Domeniche pomeriggio dagli anni 90 ai primi anni 2000. Sabato 17 Marzo 2018, lo Staff del Supersonic vi aspetta per portarvi in viaggio con più bella musica da ballare degli anni ’90 e 2000.

TRE PISTE DA BALLARE In Main Room musica dance, commerciale, progressive Anni ’90 e Duemila con i dj Mauro Monaci, Zeus, Cristian V. e la voce di Michele Ragazzon. Nel Super Club Privè, la musica house ed elettronica con il ritorno al Supersonic del Dj produtture italiano FRANCESCO FARFA; resident dj Manuel Gadioli e Brusca. La terza sala “Love Bar” è dedicata alle canzoni pop più romantiche degli Anni ‘90/2000 con dj Lukkino. Durante la serata le interviste di Marco Baxo from Radio Piterpan. POSSIEDI UN AUTO VINTAGE? Per i possessori di auto e moto d’epoca degli Anni '80/90 possibilità di parcheggio gratuito in area esclusiva previa prenotazione.

PREZZI Ingresso donna 13 euro con consumazione; uomo 15 euro con consumazione.

ORARI Ingresso cena dalle ore 21.00, ingresso dopo cena dalle ore 23.00.



Supersonic Music Arena si trova in via Postumia Centro, 35 a San Biagio di Callalta. All’interno dell’area è disponibile un parcheggio con 500 posti auto. A 300 metri dal locale è disponibile un’area di sosta secondaria con 200 posti auto.

Info e prenotazioni +39 340 4717782.

Evento Facebook: www.facebook.com/events/337652630085075/

Gallery