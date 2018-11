Renato Pozzetto: 50 anni di successi a Conegliano

Renato Pozzetto con la sua magia tira fuori dal cilindro il meglio di oltre 50 anni di carriera: 30 anni di cinema, 10 anni di teatro/cabaret, 10 anni di televisione e molto altro ancora. 50 anni di successi è il sottotitolo del suo nuovo spettacolo "Compatibilmente", uno straordinario viaggio attraverso una comicità surreale e sempre moderna, impreziosita dalla presenza della musica suonata dal vivo dei The Good Fellas, dove il rock’n'roll incontra lo swing anche nelle canzoni dedicate ad ombrelli e galline. Pozzetto sarà sul palco del Teatro Accademia di Conegliano il 27 novembre alle ore 20.45. Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro (al numero 0438.22880) e sul sito Vivaticket. Biglietti a partire da 15 euro per Under 30 e Over 60.