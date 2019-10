Il Comune di Resana lancia una campagna contro la droga

Giovedi 3 ottobre alle ore 20.45 presso l’auditorium della scuola media di Resana partirà l’iniziativa “Ragazzi, Droga, Famiglie” promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo e l’associazione “Amici di San Patrignano” di Treviso.

Una serata che vedrà protagonista Federico Samaden, dirigente scolastico con un passato da tossicodipendente che, dopo il suo incontro con Vincenzo Muccioli ha iniziato una lunga esperienza di educatore ex-tossico per i tossicodipendenti. La sua storia vuole essere una testimonianza a quelle "vite in crescita" che potranno riconoscersi nei sentimenti, nelle esperienze, nei dubbi, nelle speranze e nei timori di quel giovane ragazzo che alla fine c’è l’ha fatta ad uscire dal “tunnel”. «Non è possibile che i nostri figli si brucino la vita con delle sostanze stupefacenti, vogliamo e dobbiamo intervenire prima che ciò accada – ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare l’iniziativa - Samaden si rivolge al mondo degli adulti e in particolare ai genitori e agli educatori, affinché vigilino sui giovani e li aiutino a maturare un'identità solida, l’esperienza di questo ex tossicodipendente che attualmente dirige un istituto con oltre 800 ragazzi ci deve servire come aiuto a noi genitori, per l’educazione dei nostri figli».