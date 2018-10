RESPIRO SCIAMANICO SCIAMANIC BREATHWORK

a cura di Maria Squillace

SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 15.30 - 18.30



Che cos’è il respiro Sciamanico?

Una sessione di breathwork Sciamanico ti conduce ad un esperienza di profondo benessere. Attraverso questo tipo di respirazione il sangue ossigenato fluisce in ogni parte del corpo, creando profonda chiarezza mentale e una potente forza interiore. Utilizzando il Breathwork Sciamanico avviene una purificazione di parti fisiche ed emozionali, che permette alla propria vera essenza di creare uno spazio consapevole, riempiendo l’animo di emozioni efficaci e funzionali al proprio benessere. La tecnica del respiro Sciamanico unisce rituali ancestrali provenienti da vari parte del pianeta, come l’utilizzo di canti e suoni, alternati a moderni ed innovativi metodi scientifici di mindfulness, facendo di questo metodo uno strumento pratico ed immediato per la propria salute fisica mentale ed energetica.

Condotto da Maria Squillace istruttrice di Camminate sui Carboni Ardenti

da oltre 15 anni, Life Coach Master PNL e NEURO-SEMANTICA

ha accompagnato centinaia di persone in tutta Europa a vivere questa esperienza. Istruttrice Master di FIREWALKING diplomata in California



SU PRENOTAZIONE

info Monica 340 3962154