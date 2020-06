Re.start | Il percorso della ripartenza

“Ripartiamo. Questa la parola che mi piace di più in questa fase numero nonloso (scusate ho smesso di contare). E siccome di parole ne abbiamo sentite tante ma di fatti pochi, a me Laura Feltrin e Giuliamaria Dotto Pagnossin ci è sembrato giusto rimboccarci le maniche, ricercare quelle energie che mancano all’appello da troppo tempo e provare…a ripartire!”.



Le parole che l’attrice Linda Collini scrive nella sua pagina Facebook ufficiale sono il simbolo della voglia di agire per ripartire, e la motivazione che ha dato origine all’evento “RE.START” che si terrà la mattina di sabato 4 luglio (dalle 9 alle 12.30) immersi in un suggestivo parco nel comune di Paese. Dopo un periodo in cui fermarsi è stato necessario, ripartire con l'atteggiamento giusto diventa fondamentale. L’evento RE.START è stato pensato per aiutare ogni partecipante a trovare le energie per la ripartenza.



Tutti coloro che vorranno partecipare potranno trascorrere una mattinata all’insegna del “ritrovo delle giuste energie per ripartire concretamente” dopo questo lockdown che ha destabilizzato tante certezze e gesti della quotidianità che ora non appaiono poi così normali e naturali come lo erano una volta. Ad un primo incontro di benvenuto, seguirà una pratica di “WelcOMe Yoga” dedicata alla cura di mente e corpo. Guidati da Vera Bettiol, insegnante certificata E-RYT 500, gli ospiti si lasceranno trasportare dai benefici fisici e mentali della pratica (adatta ad ognuno, non sono necessarie particolari conoscenze pregresse).



A seguire, le autrici e attrici Linda Collini e Laura Feltrin accompagneranno gli ospiti, attraverso esercizi mirati (teatrali e non), nella ricerca della sicurezza e della spontaneità essenziali per affrontare una nuova fase delle nostre vite: quella della ripartenza. Il programma si svolgerà interamente all'aria aperta rispettando tutti i protocolli di sicurezza imposti dal Ministero della Salute in materia Covid-19.



Per maggiori informazioni e iscrizioni: 333-3608020 / 2gm@giuliamariadotto.it