Restival: ancora più ricca l'edizione 2018

Restival è il Festival di Restera adatto a tutti: giovani, famiglie, amici. Insomma il luogo giusto per fare Festa tutti insieme. A Casale sul Sile dal 18 al 22 luglio in un luogo magico lungo il Sile.



►► Due Palchi e oltre 80 Artisti, Gruppi musicali e Performer.

►► “Le Piazze del Gusto” con 12 Chioschi dei migliori bar e ristoratori locali con tantissime proposte enogastronomiche.

►► “Via Mercato e Mestieri” con 54 stand. Mille cose da vedere, toccare… e perché no: acquistare…

►► “Kid Play arena”: un’area perfettamente attrezza per far divertire i nostri piccoli campioni in totale sicurezza.



Una sola regola: VIETATO ANNOIARSI !



Vuoi conoscere gli Artisti di Restival 2018 ?



►BGKO - Barcelona Gipsy balKan Orchestra

Gruppo Internazionale con Musica Gitana e Balcanica

►Leonardo Manera

Semplicemente irresistibile, impossibile non ridere !

►Achtung Babies - U2 tribute shows

U2 Tribute Band

►Ember Trio

Gruppo Londinese, Cellos-Pop UNICA DATA IN ITALIA

►Onde Beat

Ritornare ai mitici anni '60

►Magical Mystery Orchestra

I Fab Four Live come non li avete mai sentiti

►El Cuento de la Chica y la Tequila

Influenze messicane, rock, latin, blues

►Sergio Sgrilli

Divertire con una chitarra

►Overlaps

Un Rock originale giovane ma con tanto talento

►Fortunate Sons - Creedence Clearwater Revival Tribute Band

La musica che non potrà mai tramontare

►PSYCODRUMMERS

Non è un bidone... ma una entusiasmante percussione