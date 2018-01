A Ca' dei Carraresi la mostra "Rumori silenziosi" di Riccardo Squillantini

La fotografia intesa come genere artistico ritorna nella prestigiosa sede espositiva di Casa dei Carraresi. A Treviso in concomitanza delle mostre “Andy Warhol Superstar!” e “Prosecco & Superiore”, per la prima volta nella capitale della Marca, il fotografo Riccardo Squillantini espone un’importante selezione di scatti. A cura del critico e curatore d’arte Alain Chivilò la sequenza d’immagini, in ricercatezza, permette simultaneamente all’osservatore di soffermarsi, con riflessione e concentrazione, su ambientazioni atte a consentire una riflessione. Riccardo Squillantini (figlio d’arte, il padre era il pittore figurativo Remo) fotoreporter freelance, attualmente accreditato presso la Santa Sede (pontificato di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco), rispetto a inseguire la realtà in porzioni scenografiche da impressionare, cerca di approfondire contenuti introspettivi all’interno di connessioni neurali, ponendo in essere una fotografia che possa indagare le segrete relazioni psichiche di un’umanità distratta e focalizzata su più versanti dell’agire sociale. Non trattandosi di un’azione atta a denunciare lo status quo, l’artista con quest’approccio vuole aprire in ognuno di noi molteplici stati della mente.

Partendo da questa filosofia creativa, l’artista romano presenta la serie dei lavori appartenenti al ciclo “Silence/Noise”. Le immagini di questo ciclo rappresentano per il fotografo Squillantini il vero nucleo concettuale dei suoi scatti. La tematica ruota su due opposti che si attraggono, partendo da quello che il mondo naturale ci propone quotidianamente a livello visivo. Riccardo Squillantini, attraverso la sua realtà impressionata su pellicola, ci porta dunque a riflettere in un dialogo di opposti, perché non è proprio vero che tra vita e morte, quindi due possibili silenzi, esista solo un’esistenza di rumore. L’artista testimonia attraverso il mondo naturale due condizioni mentali che, in positivo e negativo, lasciano momentaneamente al singolo la migliore via da intraprendere per ricercare una sensazione di benessere alla quale tutti noi tendiamo, in qualche modo, a raggiungere.

Inaugurazione sabato 3 febbraio 2018, ore 17.00



Riccardo Squillantini

Rumori Silenziosi

a cura di Alain Chivilò

29/1 - 12/2/2018



Inaugurazione sabato 3 febbraio 2018, ore 17.00



Casa dei Carraresi, Via Palestro 33/35, Treviso

Piano Terra - Ingresso gratuito



Orari di apertura al pubblico

Martedì/Giovedì 10.00 – 18.00

Venerdì/Domenica 10.00 – 20.00

Lunedì chiuso

L’apertura nei giorni festivi e prefestivi seguirà l’orario della domenica.

Gallery