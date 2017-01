Ricerca studenti universitari per stage in Biblioteca a Breda

La biblioteca ora offre un'opportunità agli studenti universitari delle università di Padova, Udine e Venezia che desiderino o debbano svolgere uno stage. E' aperta la selezione per un assistente al punto internet (andranno iscritti gli utenti ed aiutati in caso di necessità). Lo studente potrà anche supportare il personale della biblioteca nella gestione della comunicazione esterna mediante il sito internet istituzionale e i canali social della biblioteca. Potrà anche, se in grado, realizzare locandine e volantini per promuovere gli eventi e la biblioteca stessa, cat. Se avesse un interesse nei confronti della classificazione o della catalogazione dei libri, potrà acquisire le nozioni di base di questa attività. Lo stage avrà durata di almeno 3 mesi per almeno 12 ore a settimana. Purtroppo non sono previsti rimborsi spese, buoni pasti, nè possibilità di assunzione al termine. Gli studenti interessati a questa opportunità dovranno contattare l'ufficio stage della propria università per inoltrare la propria candidatura alla biblioteca.