Le ricette per la Pasqua con Angela Maci @Garden Barbazza

Un nuovo appuntamento con Angela Maci al Barbazza Garden Center di Treviso. La celebre food blogger, appassionata esperta di cucina e raffinata divulgatrice della cultura enogastronomica, dopo il felice incontro di sabato scorso ritorna, mercoledì 28 marzo (ore 18,30-20,30), nella serra dove ebbe inizio, nel 1952, la storia di floricoltori della famiglia Barbazza. E nella suggestiva ambientazione di quella “serretta” vagamente deco’ preparerà e gusterà assieme al pubblico alcune ricette per la Pasqua (costo euro 25 a persona).

Angela Maci, una laurea in lingue straniere e un master in storia e cultura dell’alimentazione, sommelier e appassionata di tutto quello che ruota attorno al cibo, è una mamma felice a tempo pieno, cucina, scrive e gestisce a Treviso, dove vive con marito e due figli, il blog “Storie Buone” (che succede al fortunato “Sorelle in pentola” realizzato con la sorella Chiara).

Inoltre, il 29 marzo la “serretta” ospiterà, come ogni giovedì, un nuovo Salotto Botanico: Francesca Barbazza e Marina Grasso parleranno di dalie e del loro “indiscreto fascino tropicale”, alternando – come nello stile dei “Salotti Barbazza” - consigli colturali e spigolature culturali (ingresso libero).

Info: 0422.308301 - www.barbazzagarden.it