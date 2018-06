Ricordando Mario Rigoni Stern

RICORDANDO MARIO

assieme a Matteo Melchiorre - scrittore, vincitore del Premio Mario Rigoni Stern 2017 -, Giuseppe Mendicino - instancabile biografo e divulgatore dell'opera di Mario Rigoni Stern -, Ermes Pozzobon - giovane rappresentante dell'Associazione Levi Alumni -, Alessandra Schiavinato - ex-presidente dell'Istituzione Biblioteca di Montebelluna - e Loïc Seron - fotografo innamorato dell'opera di Mario Rigoni Stern

con letture di Pierfrancesco Boschin - attore teatrale



Mario Rigoni Stern, cittadino onorario di Montebelluna, provava riconoscenza per la cittadina che, nel lontano 1917, accolse, profugo dall'altopiano, il futuro suocero Gianantonio Vescovi, che trovò alloggio in piazza e lavoro presso la tipografia di Alvise Pulini, dalle cui rotative erano usciti i primi testi a stampa sul luogo.



Le ragioni che allora spinsero a promuovere e sostenere il conferimento della cittadinanza onoraria sono le stesse che ora ci conducono a rievocarne, a dieci anni dalla morte, la figura. La figura di uno scrittore le cui pagine continuano a sollecitare azioni etiche che possono spingerci ad essere migliori di quello che siamo; direzioni etiche che ci inducano a pensare alla solidarietà e alla fraternità come i soli modi possibili di stare in un piccolo punto del mondo senza avvertire l'angoscia della sua e nostra irrilevanza.



Parleremo dunque del sergente il 9 giugno, con tanti amici: Alessandra Schiavinato dialogherà con Loïc Seron, fotografo innamorato dell'opera di Rigoni Stern, Giuseppe Mendicino, instancabile biografo e divulgatore dell'opera di Mario, con Matteo Melchiorre, scrittore vincitore del Premio Mario Rigoni Stern 2017, e il giovane rappresentante dell'Associazione Levi Alumni Ermes Pozzobon. Lo rievocheremo il 6 a Santa Maria in Colle, con Bepi De Marzi, suo prediletto cantore, e infine, domenica 10, visiteremo i luoghi delle sue storie e delle sue immagini con Sergio Frigo, giornalista presidente del Premio Mario Rigoni Stern, che ha realizzato una app, un sito e una guida sui luoghi dello scrittore.