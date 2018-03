Ridi-reading "La crisi" con Giovanni Betto e Paolo Perin

Aperitivo accompagnato da

Giovanni Betto e Paolo Perin

Accompagnati al contrabbasso da Mattia Magatelli



La grande letteratura che fa (tragicamente) ridere



dai racconti di Stefano Benni, Dino Buzzati, Michele Serra, Achille Campanile, Francesco Piccolo, Italo Calvino



Siamo in crisi. È ufficiale. E allora proviamo a guardarla con occhi diversi.

Proviamo a chiedere un aumento al capo. Proviamo ad ampliare l'offerta di dentifrici.

Proviamo a vendere più volte la stessa cosa. Proviamo. Tanto è gratis



Crich Corner in pieno centro a Treviso, a pochi passi da Piazza dei Signori.

Per informazioni o prenotazioni: 0422/582044



