Faccia a faccia tra i candidati sindaco di Riese Pio X

Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto ha fissato per mercoledì 22 maggio 2019, dalle ore 20.30, presso il Centro Culturale Casa Riese, il "Faccia a faccia" tra i candidati sindaco Matteo Guidolin e Gianluigi Contarin. Confartigianato Castelfranco offrirà questa occasione di dibattito su temi che interessano tutta la cittadinanza toccando dei macropunti di temi caldi ed attuali come il welfare, la valorizzazione e l'economia del territorio, spaziando da temi che interessano la pubblica amministrazione, la sicurezza, passando per la burocrazia e le unioni dei Comuni giungendo fino alle infrastrutture della viabilità generale con l'avvento della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) senza tralasciare le nuove tecnologie digitali e di rete di banda ultralarga.



A condurre e moderare la serata, il giornalista Angelo Squizzato.