Riprendiamo… La Strada

rappresentazione multimediale dal racconto a fumetti di Giorgio Cavazzano ispirato al famoso film di Federico Fellini

con la partecipazione straordinaria del Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto.

“Riprendiamo…La Strada” è uno spettacolo “multimediale” nel quale interagiscono immagini, musica, effetti sonori e recitazione tratti dal famoso film di Federico Fellini “La Strada” ( vincitore di un Oscar nel 1956 ) e dalla omonima parodia a fumetti, realizzata dal fumettista Giorgio Cavazzano nel settembre 1991 e pubblicata su “Topolino” n. 1866, in omaggio al grande regista riminese. Lo spettacolo propone al pubblico una rivisitazione della trama cinematografica attraverso i disegni del maestro Cavazzano, in un racconto video-musicale-teatrale che ha lo scopo di far rivivere agli spettatori ( soprattutto i più giovani ) la bellezza della storia nata per il cinema ma anche la straordinaria efficacia del fumetto come elemento di approfondimento e di rilettura analitica del capolavoro felliniano.



Regia: Maurizio Zenga

Con le voci di:

Elisa Braido e Giovanni Tiveron

Musiche:

Paolo De Col (sassofono)

Lorenzo Terminelli (piano e batteria)

Gianpaolo Todaro (chitarre)

Con la partecipazione straordinaria del

Gruppo Musicale Mogliano Veneto

diretto dal maestro Martino Pavan

Luci di Luca favaro

Collaborazione tecnica di

Mauro Pizzato

Davide Pastorello