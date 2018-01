"La riserva naturale Orientata di Somadida": presentazione del libro in Fondazione Benetton

La Fondazione Benetton Studi Ricerche presenta il libro "La riserva naturale Orientata di Somadida. Scrigno di biodiversità e luogo di boschi vetusti" di Paola Favero e Cesare Lasen, edito dal Corpo Forestale dello Stato.

Il volume raccoglie i dati di varie indagini naturalistiche condotte all’interno della riserva – che si trova nella parte alta della val d’Ansiei, in comune di Auronzo di Cadore nel bellunese – che costituiscono una prima banca dati sulla ricchezza di biodiversità presente e che verranno poi utilizzate per l’elaborazione di un Piano di Gestione di tipo innovativo. Un’opportunità per conoscere l’area naturale, eredità della Repubblica Serenissima di Venezia che dal 1464 la gestì per ricavarne i pennoni e gli alberi per la sua flotta navale, e che dal 1871 è diventata foresta inalienabile dello Stato Italiano.

Il volume sarà presentato dall’autrice Paola Favero, forestale, comandante del reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vittorio Veneto, con l’intervento di Francesco Mezzavilla, faunista, Andrea Favaretto, ornitologo, Fabio Padovan, micologo, che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle varie componenti della riserva, dagli animali e gli uccelli più significativi, ai funghi e al loro significato ecologico. Musiche di Federica Lotti e Maddalena Sartor, flautiste, con l’esecuzione di alcuni brani che rievocheranno il paesaggio sonoro della foresta.