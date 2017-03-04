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"Risparmi truffati: come difendere i propri diritti"

Gianni

RISPARMI TRUFFATI BANCA POPOLARE DI VICENZA VENETO BANCA MERCOLEDÌ' 8 MARZO ORE 20.30 PRESSO SALA COMUNALE CENTRO FABBRI A SAN VENDEMIANO FAREMMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. HAI BISOGNO DI UNA RISPOSTA, CONOSCI QUALCUNO IN DIFFICOLTÀ, SEI UNA PERSONA ANZIANA E NON SAI COME DIFENDERTI L'INGRESSO E' LIBERO A TUTTI. L'UNIONE FA LA FORZA QUINDI AIUTACI E CONDIVIDI QUESTO MESSAGGIO. PORTIAMO UN PO DI DIGNITÀ E GIUSTIZIA A TUTTI QUELLI CHE HANNO PERSO TUTTO. VI ASPETTIAMO GRAZIE.

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