"Risparmi truffati: come difendere i propri diritti"

- Dove
- Sala Comunale Centro Fabbri
- Via Dante, 6
- San Vendemiano
- Quando
- Dal 08/03/2017 al 08/03/2017
- 20.30
- Prezzo
- Gratis
- Altre Informazioni
RISPARMI TRUFFATI BANCA POPOLARE DI VICENZA VENETO BANCA MERCOLEDÌ' 8 MARZO ORE 20.30 PRESSO SALA COMUNALE CENTRO FABBRI A SAN VENDEMIANO FAREMMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. HAI BISOGNO DI UNA RISPOSTA, CONOSCI QUALCUNO IN DIFFICOLTÀ, SEI UNA PERSONA ANZIANA E NON SAI COME DIFENDERTI L'INGRESSO E' LIBERO A TUTTI. L'UNIONE FA LA FORZA QUINDI AIUTACI E CONDIVIDI QUESTO MESSAGGIO. PORTIAMO UN PO DI DIGNITÀ E GIUSTIZIA A TUTTI QUELLI CHE HANNO PERSO TUTTO. VI ASPETTIAMO GRAZIE.
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