"Risparmi truffati: come difendere i propri diritti"

RISPARMI TRUFFATI BANCA POPOLARE DI VICENZA VENETO BANCA MERCOLEDÌ' 8 MARZO ORE 20.30 PRESSO SALA COMUNALE CENTRO FABBRI A SAN VENDEMIANO FAREMMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. HAI BISOGNO DI UNA RISPOSTA, CONOSCI QUALCUNO IN DIFFICOLTÀ, SEI UNA PERSONA ANZIANA E NON SAI COME DIFENDERTI L'INGRESSO E' LIBERO A TUTTI. L'UNIONE FA LA FORZA QUINDI AIUTACI E CONDIVIDI QUESTO MESSAGGIO. PORTIAMO UN PO DI DIGNITÀ E GIUSTIZIA A TUTTI QUELLI CHE HANNO PERSO TUTTO. VI ASPETTIAMO GRAZIE.