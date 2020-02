Rita e il giudice | Vittorio Veneto

Organizzato dal Gruppo genitori - Sinite Parvulos (scuola dell'infanzia di Colle Umberto)



c/o Aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto



RITA E IL GIUDICE, STORIE DI SCELTE, PADRI E MAFIA



Monologo

Di: Marco Artusi e Evarossella Biolo

Con: Evarossella Biolo

Regia: Marco Artusi



Dopo aver sconfitto la mafia che c’è dentro di te, puoi combattere la mafia, la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci (Rita Atria)

Rita cresce a Partanna, valle del Belice, Sicilia, provincia di Trapani che negli anni 80 del secolo scorso significa essenzialmente una cosa: terra di mafia. Un luogo in cui lo stato semplicemente non riusciva a entrare, in cui la legge era fatta da delinquenti.

Fra cui il padre di Rita.



Ribellarsi a una situazione simile richiede delle motivazioni non comuni: deve cambiarti il mondo in cui vivi o il modo di vedere quel mondo. E soprattutto devi incontrare lungo questo percorso delle persone che ti aiutino, ti proteggano e mostrino altri mondi possibili, in cui i tuoi ide ali si possano realizzare.

Un giudice le offre protezione e la ascolta. Un giudice siciliano nato a Palermo con una storia alle spalle che lo rende, assieme all’amico Giovanni Falcone, l’immagine della lotta alla mafia in tutto il mondo: Paolo Borsellino.



L’umanità e l’onestà intellettuale di Borsellino sono l’ultimo tassello che le permette quel cambio di visione del mondo tale da arrivare ad affermare “dopo aver sconfitto la mafia che c’è dentro di te, puoi combattere la mafia, la mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci”.



Forse Rita è una piccola storia, ma con tutta evidenza, ci dimostra che la grande storia è formata dalle piccole storie come quelle di questa ragazza.

Prenotazioni: 333/9541029

Il ricavato sarà devoluto alla scuola dell'infanzia SINITE PARVULOS di Colle Umberto

Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI - Idee che danno spettacolo (Luisa Trevisi)

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://www.luisatrevisi.com/