Rivoluzione Enasarco

Meno 15 giorni e scattano per tutti noi Agenti e Rappresentanti le nuove regole. Per conoscerle, capire come muoversi da subito e cosa invece non fare ci vediamo a RIVOLUZIONE AGENTE, lunedì p.v. alle 9.15 all'Hotel Le Terrazze. Veramente altissimo l'interesse, che ci ha piacevolmente costretto ad alzare il numero degli accessi in Sala. La conoscenza e la consapevolezza di ciò che riguarda il nostro lavoro ci rende migliori…e alle volte "sacrificare" un paio di ore di lavoro serve proprio per non vanificarlo. Cogli l'opportunità degli ultimissimi posti disponibili. Aspettiamo anche te !! Registrazione necessaria per l'accesso in Sala: http://bit.ly/2mzWfVw