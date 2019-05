A Treviso torna "Robe da Mati": super ospiti i doppiatori della Doliwood Films

Torna “Robe da Mati” la rassegna culturale organizzata dalla cooperativa Sol.Co. di Treviso, che ogni anno porta i temi della salute mentale e della follia, intesa come un guizzo positivo che migliora il mondo, nelle piazze di Treviso.

Per l’edizione 2019 non sarà una piazza ma la bellissima Loggia dei Cavalieri di Treviso a ospitare l’evento, che prende il via con l’anteprima di giovedì 23 maggio, “E’ quasi robe da mati”, che vedrà protagonisti gli esilaranti doppiatori della “Doliwood Films”, che ormai sono diventati un cult nel Veneto, soprattutto per quanto riguarda il mondo del web e dei social. Il duetto “Ciano e Asura”, darà vita ad uno show sempre nuovo, studiato e improvvisato allo stesso tempo, dove le più note parodie in dialetto veneto (come "Bubba e Gump", "I Merfenari", "Avate", "Via col Veneto”) saranno proiettate insieme a nuove produzioni, doppiaggi live e sketch che coinvolgeranno anche il pubblico. I DoliWood nascono dall'unione dei due nomi Dolo e Hollywood, e sono un gruppo di persone che nel 2010 inizia a doppiare i film americani in dialetto del Brenta, più precisamente quello di Dolo. Da subito registrano un grande successo di pubblico e followers sui principali canali video e social network, la loro originale ventata di buonumore oggi ha raggiunto oltre 81mila fan sulla pagina Facebook e oltre 9 milioni e mezzo di visualizzazioni sul canale Youtube.