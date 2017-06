"Rock 4 AIL Festival 2017" - XI Edizione

ROCK 4 AIL - XI edizione - Dal 30 giugno al 2 luglio 2017 - C/o Parco Dan, Zona Industriale - Vittorio Veneto - Ingresso gratuito. Evento musicale benefico in favore dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma organizzato dall’Associazione Synago Onlus in collaborazione con il Progetto Giovani di Vittorio Veneto.



// 1 parco

// 3 giorni

// 2 palchi esterni

// 11 concerti

// 5 dj set

// installazioni artistiche

// graffiti art performance

// spazio kids

// area relax

// food and drinks



|| Programma di Rock 4 AIL 2017 ||



// Venerdì 30.06 :: dalle ore 19.00 //

--------------------------------------------

:: djs 4 Ail *Aperitivo in musica* ::

DJ SPILLO (electro-swing dj set)

--------------------------------------------

:: main stage::

LA RUGGINE



EL CUENTO DE LA CHICA Y LA TEQUILA



MODENA CITY RAMBLERS

--------------------------------------------

:: aftershow ::

PUTANO HOFFMAN dj set

--------------------------------------------



// Sabato 01.07 :: dalle ore 19.00 //

--------------------------------------------

:: djs 4 Ail *Aperitivo in musica* ::

FEDERICO T (djset house.tech)

--------------------------------------------

:: main stage::

FRAMMENTI



EUGENIO IN VIA DI GIOIA



MANAGEMENT DEL DOLORE POST-OPERATORIO

--------------------------------------------

:: aftershow ::

ALADYN dj set

--------------------------------------------



// Domenica 02.07 :: dalle ore 18.00 //

--------------------------------------------

MIR



CHARLES WALLACE



DEM BREAKS

--------------------------------------------

:: main stage::

GIORGIO POI



WRONGONYOU

--------------------------------------------

:: aftershow ::

EDJ dj set

--------------------------------------------



INGRESSO GRATUITO.



Main sponsor: Silca Spa e Marcolin Eyewear



La manifestazione si tiene anche in caso di pioggia. Stand gastronomici sempre aperti con spiedo, pizze, panini, piatti vegani, birre artigianali. Il ricavato verrà devoluto all'AIL - Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma.



INFO:

Centro Giovani "Città di Criciuma"

Via Berlese, 16 - Vittorio Veneto

Tel. 0438 59910

synagoonlus@gmail.com