"Roma in chiaroscuro": illusioni sonore, luci e ombre di Caravaggio

Con "Roma in chiaroscuro" Paola Gallo vi accompagnerà attraverso le illusioni sonore e le luci e le ombre di Caravaggio, dei suoi discepoli e del mecenatismo di una capitale che, tra '600 e '700 ha sviluppato la sua magnificenza nelle arti. Spunti per l'incontro: la recente partecipazione di Musica in Valigia all' International Baroque Festival di Valletta e la mostra "Mediterraneo in chiaroscuro" di Roma.