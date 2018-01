Romeo&Giulietta 2018 - IV edizione Evento Sposi

Stiamo per riaprire le porte della nostra Villa ai futuri sposi in occasione della IV edizione dell'evento "Romeo&Giulietta" con i migliori professionisti del wedding che saranno a disposizione per la realizzazione del Vostro sogno: il matrimonio! Vi aspettiamo Sabato 20 Gennaio dalle ore 14.30 e Domenica 21 Gennaio dalle ore 10 fino a sera.

In collaborazione con Abaco Viaggi Tour Operator, Fausto Sari Atelier, Servizio Sposi noleggio auto, Bottega Orafa 750 Millesimi, 2XL Eventi, Effe3,Fiori e Foglie, Fiorissimo Florist Designer, FMHD Videoeventi , Fontana Sposi, Giorgio Parrucchieri Bonaldo, IZIO & JACK, Artemagia, Jean Marie Longato, Marco Biasini Profili, Mauro Predan, Matteo Michelino Photography, Monica e Lorenzo, Nancy balloon, Non Solo Tata, Pirotecnica Papa - Fuochi Artificiali, PORTOTRAVEL agenzia viaggi, Friendlypets.