A Roncade si inaugura la mostra “La Grotta della Cometa”

Dopo il successo degli anni scorsI torna anche quest'anno a Roncade “La Grotta della Cometa”, la mostra di presepi provenienti da varie parti d’Italia e realizzati da alcuni tra i più bravi interpreti dell’arte presepiale. Sabato 7 dicembre alle ore 20:00 nella chiesa antica di San Cipriano alla presenza del sindaco Pieranna Zottarelli, dell'assessore al turismo Loredana Crosato e del Presidente della Pro loco Paolo Giacometti, si terrà l'inaugurazione della mostra dei presepi, una tradizione che accomuna e affascina tutti: bambini e adulti.

L’esposizione, promossa dalla Pro Loco, proporrà una ventina di opere d’arte, uniche e irripetibili per idea e realizzazione, in una cornice storica ed evocativa di una tradizione che viene portata avanti con tenacia e perseveranza da parte dei presepisti. «L'invito è di venire a scoprire le meraviglie che per tutto il periodo di Natale saranno esposte nella chiesa vecchia di San Cipriano – commenta il sindaco Pieranna Zottarelli – si tratta di pezzi unici dell'arte presepiale che arrivano nella nostra città dopo un anno di intenso lavoro. Ringrazio l'assessore Crosato e la Pro Loco per il grande lavoro. Anche quest'anno hanno reso possibile la realizzazione di una mostra che accoglie opere da tutt'Italia. Si tratta di una delle esposizioni di presepi più grandi, non solo in Veneto, ma anche nel resto d'Italia. Le opere che mantengono viva questa tradizione millenaria negli anni scorsi hanno attirato anche molti visitatori stranieri».

Stili diversi quelli di Giovanni Rosati (Monteprandone – Ascoli Piceno), Christian Apreda (Roma) Marco e Antonio Limone (Monteforte Irpino – Avellino), Loredana Lo Nero e Mario Giuca (Palermo), e Valter Contin (Istrana), ma con un unico scopo: rendere la scena della nascita di Gesù contemporanea, ambientandola in contesti di luoghi reali e di vita quotidiana. «Dice la storia che il primo a desiderare la costruzione del presepio fu Francesco d’Assisi - dice Paolo Giacometti- Il santo chiese al signore di Greccio (RI), Giovanni Velita, di riprodurre la mangiatoia per vedere con i propri occhi almeno una volta nella vita la nascita del bambin Gesù. Con questo spirito anche quest'anno proponiamo questa esposizione. Sarà un’occasione per ritornare a recuperare la semplicità e l’unicità di un evento che, partendo da una mangiatoia e da una stella, ha cambiato il tempo e ha segnato la storia di tutti noi».

«Sono felice di poter annunciare una gradita sorpresa – dichiara l'assessore al turismo Loredana Crosato - in mostra infatti ci sarà anche un elemento iconico della città di Roncade. Ma non vogliamo svelare troppo: l'invito è di venire a trovarci sabato 7 dicembre e scoprire di cosa si tratta». I presepi saranno visitabili dal 7 dicembre al 12 gennaio, nei giorni festivi nelle fasce orarie che vanno dalle 9.00-12.00 e dalle 14.00-19.00 e nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle 19.00 contattando il numero telefonico 328 5997702. Tutte le iniziative pensate dal Comune di Roncade per il Natale 2019 si possono trovare nel sito internet www.comune.roncade.tv.it e nella pagina Facebook del Comune.