Al New Age di Roncade The Leading Guy - Twelve Letters Tour 2020

Dopo aver aperto i concerti di Elisa nel mese di maggio, The Leading Guy, nome rivelazione della scena musicale italiana, è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo “TWELVE LETTERS TOUR 2020”, che lo vedrà esibirsi per la prima volta accompagnato da una band. Il cantautore pop folk, sarà protagonista di una tournée nei più importanti club italiani e che ci sarà nel mese di ottobre. In provincia di Treviso l'appuntamento è per il 31 gennaio prossimo, alle 21.30, al "New Age" di Roncade.

The Leading Guy, all’anagrafe Simone Zampieri, inizia a farsi conoscere nel 2015 e, da subito, viene considerato dalla stampa di settore tra i 10 nuovi cantautori da tenere d’occhio. Nello stesso anno esce Memorandum, il suo album di debutto annoverato tra i migliori dischi pubblicati in quel periodo, da cui è estratto "Behind the Yellow Field", brano scelto come parte della colonna sonora per la serie di Rai1 "Tutto può succedere".

Ecco come acquistare i biglietti