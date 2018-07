A Roncade la 35^ edizione della Sagra di San Giacomo

A Roncade in località San Giacomo, dal 19 al 25 luglio 2018, si svolgerà la 35^ Sagra di San Giacomo nei pressi della chiesetta intitolata proprio al Santo Giacomo. In occasione di questo importante traguardo sono state apportate, a quello che era lo standard della sagra, alcuni nuovi appuntamenti quali ad esempio: le “trucca bimbi” (19-20-21-25 luglio) ed il chiosco per i più grandi ove, in attesa di poter cenare, si potranno degustare ottime birre artigianali, fare apericena e sorseggiare, accompagnati di molteplici stuzzichini, vini della zona.

Tutte le sere, presso lo stand della sagra sito in via Pantiera n. 167/B subito dopo il cavalcavia della A4,sarà attivo un fornitissimo stand gastronomico ove sarà possibile ordinare anche pietanze a base di verdure, formaggi freschi o cotti e buonissimi panini oltre alle tradizionali costicine, salsicce, polenta, patatine fritte e “bogoi”; lunedì sera invece, ci saranno anche bistecche di puledro. Fornitissima è la cantina con vini locali e della zona; non mancheranno dolci, gelati e sgroppini. L’ultima sera, mercoledì 25 luglio, ci sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi dove parte del ricavato andrà in beneficenza. A seguire, un grandioso spettacolo pirotecnico colorerà il cielo di San Giacomo di mille colori e sancirà la fine della 35^ edizione della Sagra con il saluto da partedell’intero Gruppo San Giacomo.

Per altre informazioni, è attivo il sito internet www.sagrasangiacomo.it oppure la pagina facebook @sagrasangiacomo .